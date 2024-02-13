CHP Adalar belediye başkan adayı o ilçede oturanlarca merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisini tamamladı. Daha önce 28 ilçe belediye adayını belirleyen CHP, 11 ilçenin daha adayını açıkladı. Adalar belediye başkan adayını netleştirdi. Peki CHP Adalar adayı kim oldu? İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları kesin isim listesi.
CHP ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
CHP’nin Adalar belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat oldu.
CHP İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 İSİM LİSTESİ
- CHP Adalar belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat
- CHP Arnavutköy belediye başkan adayı Tekin Aras
- CHP Ataşehir belediye başkan adayı Onursal Adıüzel
- CHP Avcılar belediye başkan adayı Utku Caner Çaykara
- CHP Bağcılar belediye başkan adayı Cem Kılıç
- CHP Bahçelievler belediye başkan adayı Emine Gülizar Emecan
- CHP Bakırköy belediye başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
- CHP Başakşehir belediye başkan adayı Mesut Öksüz
- CHP Bayrampaşa belediye başkan adayı Hasan Mutlu
- CHP Beşiktaş belediye başkan adayı Rıza Akpolat
- CHP Beykoz belediye başkan adayı Alaatin Köseler
- CHP Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık
- CHP Beyoğlu belediye başkan adayı İnan Güney
- CHP Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün
- CHP Çatalca belediye başkan adayı Erhan Güzel
- CHP Çekmeköy belediye başkan adayı Orhan Çerkes
- CHP Esenler belediye başkan adayı asan Dalkıran
- CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ali Gökmen
- CHP Eyüpsultan belediye başkan adayı Mithat Bülent Özmen
- CHP Fatih belediye başkan adayı Mahir Polat
- CHP Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe
- CHP Güngören belediye başkan adayı Temel Akkoç
- CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı
- CHP Kağıthane belediye başkan adayı Tonguç Çoban
- CHP Kartal belediye başkan adayı Gökhan Yüksel
- CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı Kemal Çebi
- CHP Maltepe belediye başkan adayı Esin Köymen
- CHP Pendik belediye başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı
- CHP Sancaktepe belediye başkan adayı Alper Yeğin
- CHP Sarıyer belediye başkan adayı Mustafa Oktay Aksu
- CHP Silivri belediye başkan adayı Bora Balcıoğlu
- CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı Ayhan Koç
- CHP Sultangazi belediye başkan adayı Ferhat Epözdemir
- CHP Şile belediye başkan adayı Özgür Kabadayı
- CHP Şişli belediye başkan adayı Resul Emrah Şahan
- CHP Tuzla belediye başkan adayı Eren Ali Bingöl
- CHP Ümraniye belediye başkan adayı Aykut Erdoğdu
- CHP Üsküdar belediye başkan adayı Sinem Dedetaş
- CHP Zeytinburnu belediye başkan adayı Onur Soytür