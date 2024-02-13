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CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları belli oldu: Esenyurt adayı kim oldu?

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kesin isim listesi belli oldu. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi. PM’den çıkan karara göre CHP’nin Esenyurt belediye başkan adayı Ali Gökmen oldu. İşte CHP İstabul ilçe adayları 2024 isim listesi.

13:06 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
CHP Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?
CHP Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?

CHP Esenyurt belediye başkan adayı o ilçede oturanlarca merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisini tamamladı. Daha önce 28 ilçe belediye adayını belirleyen CHP, Esenyurt belediye başkan adayını netleştirdi. Peki CHP Esenyurt adayı kim oldu?

CHP ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM??

CHP’nin Esenyurt belediye başkan adayı Ali Gökmen oldu.

CHP İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ

  1. Adalar Ali Ercan Akpolat
  2. Arnavutköy Tekin Aras
  3. Ataşehir Onursal Adıüzel
  4. Avcılar Utku Caner Çaykara
  5. Bağcılar Cem Kılıç
  6. Bahçelievler Emine Gülizar Emecan
  7. Bakırköy Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
  8. Başakşehir Mesut Öksüz
  9. Bayrampaşa Hasan Mutlu
  10. Beşiktaş Rıza Akpolat
  11. Beykoz Alaatin Köseler
  12. Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık
  13. Beyoğlu İnan Güney
  14. Büyükçekmece Hasan Akgün
  15. Çatalca Erhan Güzel
  16. Çekmeköy Orhan Çerkes
  17. Esenler Hasan Dalkıran
  18. Esenyurt Ali Gökmen
  19. Eyüpsultan Mithat Bülent Özmen
  20. Fatih Mahir Polat
  21. Gaziosmanpaşa Hakan Bahçetepe
  22. Güngören Temel Akkoç
  23. Kadıköy Mesut Kösedağı
  24. Kağıthane Tonguç Çoban
  25. Kartal Gökhan Yüksel
  26. Küçükçekmece Kemal Çebi
  27. Maltepe Esin Köymen
  28. Pendik Süleyman Tarık Balyalı
  29. Sancaktepe Alper Yeğin
  30. Sarıyer Mustafa Oktay Aksu
  31. Silivri Bora Balcıoğlu
  32. Sultanbeyli Ayhan Koç
  33. Sultangazi Ferhat Epözdemir
  34. Şile Özgür Kabadayı
  35. Şişli Resul Emrah Şahan
  36. Tuzla Eren Ali Bingöl
  37. Ümraniye Aykut Erdoğdu
  38. Üsküdar Sinem Dedetaş
  39. Zeytinburnu Onur Soytür


#CHP
#Esenyurt
#CHP Esenyurt belediye başkan adayı
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