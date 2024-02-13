CHP Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?
CHP Esenyurt belediye başkan adayı o ilçede oturanlarca merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisini tamamladı. Daha önce 28 ilçe belediye adayını belirleyen CHP, Esenyurt belediye başkan adayını netleştirdi. Peki CHP Esenyurt adayı kim oldu?
CHP ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM??
CHP ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM??
CHP’nin Esenyurt belediye başkan adayı Ali Gökmen oldu.
CHP İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ
CHP İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ
- Adalar Ali Ercan Akpolat
- Arnavutköy Tekin Aras
- Ataşehir Onursal Adıüzel
- Avcılar Utku Caner Çaykara
- Bağcılar Cem Kılıç
- Bahçelievler Emine Gülizar Emecan
- Bakırköy Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
- Başakşehir Mesut Öksüz
- Bayrampaşa Hasan Mutlu
- Beşiktaş Rıza Akpolat
- Beykoz Alaatin Köseler
- Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık
- Beyoğlu İnan Güney
- Büyükçekmece Hasan Akgün
- Çatalca Erhan Güzel
- Çekmeköy Orhan Çerkes
- Esenler Hasan Dalkıran
- Esenyurt Ali Gökmen
- Eyüpsultan Mithat Bülent Özmen
- Fatih Mahir Polat
- Gaziosmanpaşa Hakan Bahçetepe
- Güngören Temel Akkoç
- Kadıköy Mesut Kösedağı
- Kağıthane Tonguç Çoban
- Kartal Gökhan Yüksel
- Küçükçekmece Kemal Çebi
- Maltepe Esin Köymen
- Pendik Süleyman Tarık Balyalı
- Sancaktepe Alper Yeğin
- Sarıyer Mustafa Oktay Aksu
- Silivri Bora Balcıoğlu
- Sultanbeyli Ayhan Koç
- Sultangazi Ferhat Epözdemir
- Şile Özgür Kabadayı
- Şişli Resul Emrah Şahan
- Tuzla Eren Ali Bingöl
- Ümraniye Aykut Erdoğdu
- Üsküdar Sinem Dedetaş
- Zeytinburnu Onur Soytür
#CHP
#Esenyurt
#CHP Esenyurt belediye başkan adayı
21 dakika önce