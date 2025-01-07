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Tibet'te yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı

Tibet'te yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı

10:457/01/2025, Tuesday
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Tibet
Tibet

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre, 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

TİBET'TE YAŞANAN DEPREMDE YARALI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Depremde ilk belirlemelere göre 53 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı bildirildi. Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

Yerel saatle 6.35'te kaydedilen deprem Hindistan, Nepal ve Tayvan'da da hissedildi.



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