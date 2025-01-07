Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi. Deprem nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Peki Tibet nerede hangi kıtada yer alıyor? İşte Tibet hakkında bilgiler.

Tibet nerede hangi kıtada yer alıyor?

Tibet, Orta Asya'da Tibet halkının anavatanı olan, Tibet Platosunun çoğunluğunu kaplayan 2,500,000 kilometre karelik bölgedir. 1951'de Çin'in bağımsız Tibet'i ilhakından beri Tibet Platosunun tamamı Çin Halk Cumhuriyeti kontrolü altında bulunmaktadır. Tibet, idari olarak Çin'in Tibet Özerk Bölgesine ve Çinghay, Gansu, Yunnan ve Siçuan eyaletlerinin bazı kısımlarına bölünmüştür. Tibet, ortalama 4,900 metrelik yükseltisiyle "Dünyanın Çatısı" diye bilinir ve dünya üzerindeki en yüksek bölgedir. Tibet'teki en yüksek nokta deniz seviyesinden 8,848 m (29,000 ft) yükseklikte dünyadaki en yüksek dağ olan Himalayalardaki Everest Dağıdır.

Tibet İmparatorluğu 7. yüzyılda doğmuş, 9. yüzyıldaki yüceliğinde ise batıda Tarim Havzası ve Pamirlerden güneydoğuda Yunnan ve Bengal'e kadar uzanan bir bölgeye hükmetmiştir. İmparatorluk daha sonra birçok bölgeye parçalanarak yıkılmıştır. Batı ve Orta Tibet'i kapsayan bölge (Ü-Tsang) tarihin geri kalanı boyunca çoğunlukla Lhasa ve Şigatse gibi şehirlerdeki merkezi bir yönetim altında kalarak günümüzde Tibet Özerk Bölgesinin çoğunluğunu oluştursa da kuzeydeki Amdo ve doğudaki Kham bölgeleri dağınık bir siyasi yapıda kalarak zamanla Çin himayesi altına girmiş ve Çinghay ve Siçuan eyaletlerinin bir parçası olmuştur. Tibet'in sınırları günümüzdeki şeklinin çoğunu 18. yüzyılda almıştır.

Tibet bağımsız bir devlet mi?