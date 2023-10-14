’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.M.Ç, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.M.Ç, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 19 ADT 882 plakalı otomobil, Şeref Aloğlu (72) yönetiminde 19 SC 465 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada traktör sürücüsü Şeref Aloğlu ile otomobilde bulunan Hakan Davulcu (23), İbrahim Mert Çekiç (17), Ömer Sevim (25) ve Murat Aydın (38) yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan İbrahim Mert Çekiç daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.