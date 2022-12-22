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Asgari ücret 2023 zammı son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi!

Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmelerde yapılan üç toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşme yaptıktan sonra asgari ücretin açıklanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Bu görüşme sonrası bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklamasına çevrildi. Peki Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması ne zaman, bugün mü, saat kaçta? 2023 asgari ücret zam oranı, net brüt ne kadar?
Asgari ücret ne kadar olacak?

AK Parti'nin dünkü grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi. Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama da grup toplantısının ardından yaptı. Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili Erdoğan, "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" diye konuştu.

Asgari ücret görüşmesi
Asgari ücret görüşmesi

Beştepe’de asgari ücret görüşmesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Asgari ücret bugün açıklanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin kararın bugün açıklanacağını duyurdu. Erdoğan şunları söyledi:

Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti saat kaçta açıklayacak?

Kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti bugün saat 12.00 civarı açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Asgari ücret toplantısında neler yaşandı?

Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını talep etmişti.

Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyordu. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ'in asgari ücret için 9 bin lira talebine yönelik "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" sözlerini söyledi.

Asgari ücret net brüt ne kadar?
Asgari ücret net brüt ne kadar?

Asgari ücret ne kadar?

  • Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?
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Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?

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