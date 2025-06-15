D Sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir? Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı

1965 İstanbul doğumlu olan Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. En bilinen rolleri, en uzun suç dizisi olarak yerli televizyon tarihimize de geçen Kurtlar Vadisi (2003-2004) ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-2021) dizilerindeki rolleridir. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Süleyman Çakır" karakteri ile Türk halkının büyük beğenisini toplayan Kaynarca öyle bir performansa imza attı ki dizideki karakteri öldüğünde, (ve oyuncu diziden ayrıldığında) Kurtlar Vadisi’nin hayranları Çakır karakterinin gıyabında cenaze töreni düzenledi, gazeteye ölüm ilanı dahi verildi. Birkaç sene boyunca daha Çakır’ın ölüm yıl dönümünde helva dahi dağıtıldı. Kariyeri boyunca 40’tan fazla televizyon ve sinema yapımda rol alan Kaynarca’nın tv’deki diğer popüler dizileri ise "Yeditepe İstanbul", "Adanalı", "Geniş Zamanlar" ve çizgi romana dayalı dönem dizisi olan "Ustura Kemal" olarak sayılabilir. Oktay Kaynarca’nın ayrıca Ölümden Öte Köy Yok adında bir şiir albümü de bulunmaktadır.