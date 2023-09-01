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Meteoroloji’den Denizli’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli ve çevresinde yarın etkili olması beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Afyonkarahisar, Uşak, Denizli bölgelerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Denizli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:27 . 1/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Denizli 5 günlük hava durumu

Denizli 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Uşak,
bölgelerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiği açıklandı.

DENİZLİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Denizli 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Çankırı, Çorum, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu ile Ankara’nın ve Balıkesir’in kuzeyi çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul’un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç ve batı kesimleri zamanla parçalı bulutlu 30

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39




#Meteoroloji
#hava durumu
#Denizli
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