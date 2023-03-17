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Denizli imsak saatleri 2023: Denizli sabah ezanı kaçta okunuyor?

Denizli sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor? Denizli imsak vakti kaçta giriyor, iftar kaçta başlıyor, sahur kaçta bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesine göre tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

15:08 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Denizli sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor?

Denizli sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor?

Diyanet Denizli imsakiyesi, ramazan ayında oruç tutacaklar için imsak ve sahur vakti ile iftar ve akşam ezan saati bilgilerini kolayca edinmelerine olanak tanımaktadır. Bilindiği üzere İmsak, sabah namazı ve orucun başlama vaktini göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 2023 Denizli sabah namaz vakitleri ile
, Denizli sahur saatleri gibi Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

Denizli sahur ve imsak vakitleri 2023

Denizli imsak vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Denizli sabah ezanı ve Denizli imsak, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek

İmsak nedir?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

İmsak ne zaman başlar?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.



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2 saat önce
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Denizli imsak saatleri 2023: Denizli sabah ezanı kaçta okunuyor?
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