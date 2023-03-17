Diyanet Denizli imsakiyesi, ramazan ayında oruç tutacaklar için imsak ve sahur vakti ile iftar ve akşam ezan saati bilgilerini kolayca edinmelerine olanak tanımaktadır. Bilindiği üzere İmsak, sabah namazı ve orucun başlama vaktini göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 2023 Denizli sabah namaz vakitleri ile

, Denizli sahur saatleri gibi Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.