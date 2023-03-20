Denizli teravih saatleri
Denizli 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Denizli yatsı ezanı ve Denizli teravih namazı vakitleri haberimizde.
DENİZLİ YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ
Denizli teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Denizli yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Denizli imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
2023 yılının ilk Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesi'yi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.
2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. " buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay 29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.