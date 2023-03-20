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Çanakkale teravih namazı saatleri 2023

Çanakkale 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Çanakkale teravih namazı saat kaçta? 2023 Çanakkale yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

12:52 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Çanakkale teravih vakitleri

Çanakkale teravih vakitleri

Çanakkale 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Çanakkale yatsı ezanı ve Çanakkale teravih namazı vakitleri haberimizde.

ÇANAKKALE YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Çanakkale teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Çanakkale yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Çanakkale imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TERAVİH NE DEMEK?

İki şey arasında dinlenme olarak tarif edilen teravih, terviha kelimesinin çoğuludur. Terviha rahatlatmak ve dinlendirmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Cemaatle kılındığı için çoğul olarak kullanılan teravih kelimesi aynı zamanda namaza ismini vermiştir.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı evde kılınabilir. Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, "Ne güzel bir âdet oldu" diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle "Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın." (Müttakî, Kenzü'l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.



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