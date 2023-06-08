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Denizli’de ekmeğe büyük bir zam beklenmiyor

Denizli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından buğday taban fiyatının desteklenmesiyle birlikte 9.50 lira olarak açıklanmasının ardından ekmek fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban’dan geldi. Peki Denizli’de ekmeğe zam gelecek mi, ekmek fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar.

17:54 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Denizli’de ekmeğe zam gelecek mi, ekmek fiyatı ne kadar olacak?

Denizli’de ekmeğe zam gelecek mi, ekmek fiyatı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından buğday taban fiyatının desteklemeyle birlikte 9.50 lira olarak açıklanmasının ardından gözler fırınlara çevrildi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban 200 gram ekmeğin halen 5 TL’den satılmaya devam ettiği Denizli’de çok yüksek oranlarda ekmek zammının yapılmayacağını söyledi. İşte detaylar.

DENİZLİ'DE EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ, EKMEK FİYATI NE KADAR OLACAK?

200 gram ekmeğin halen 5 TL’den satılmaya devam ettiği Denizli’de çok yüksek oranlarda ekmek zammının yapılmayacağına dikkat çeken Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, “Yükselen döviz kuru, Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam, artan un ve girdi maliyetleri yüzünden Denizli’de ekmeğe zam yapılması gündemimizde. Bu zam mümkün olduğunca İstanbul’daki gibi ekmeğin 10 TL’den satılması şeklinde olmayacak. Şuan Denizli’de üyelerimiz tarafından üretilen 200 gramlık ekmek 5 TL’den satılıyor. Yapılan zamlar, artan maliyetleri de göz önüne alarak halkımızın alım gücüne de dikkat ederek ekmekte yeni bir fiyat belirlemesi yapılacak. Ekmekteki fiyat artışını makul seviyede tutacağız. Ancak üyelerimizi de korumamız gerekiyor. İl merkezde toplam 40 işletmemiz tarafından 4 adet tünel sanayi sistemli olmak üzere 50 ekmek üreten fırınımız bulunuyor. Zincir ve Gross marketler dahilinde fırınlarda günde 500 bin adetten fazla ekmek üretiliyor. Bu arada en fazla ekmek israfının 1 düşürüldüğü kentlerin başında da Denizli geliyor” dedi.




#Denizli
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Denizli Fırıncılar Odası Başkanı
#Bekir Karadaban
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