Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, pazartesi günü ile birlikte araştırılıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle okulların 2. dönem açılış tarihi ertelenmişti. Bakan Özer yaptığı değerlendirme ile afet bölgesindeki illerin 3 kategoriye ayrıldığını bildirmiş, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise okullar 1 Mart'a açılmıştı. Gözler şimdi 2. kategoride yer alan Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki bugün (6 Mart Pazartesi) okul var mı, açılacak mı?

6 MART PAZARTESİ DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bazı illerde eğitimin 1 Mart itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Bazı iller için 1 Mart, bazı iller için 13 Mart bazı iller için ise 27 Mart tarihi işaret edilmişti.

1.KATEGORİ: ADANA, KİLİS, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in deprem bölgesi okulların açılış tarihi ile ilgili açıklaması şöyleydi:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

Buna göre 1. kategoride değerlendirilen Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla okullar açıldı.

2. KATEGORİ: ADANA, OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

3. KATEGORİ: ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

DEPREM BÖLGESİ DIŞINDA KALAN 71 İLDE OKULLAR 20 ŞUBAT'TA AÇILMIŞTI

Bakan Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Buna göre, afet bölgesi dışında kalan 71 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde başladı.

Öte yandan afet bölgesinden nakil süreçleri tamamlanan öğrenciler de diğer illerde ders görmeye başladı.







