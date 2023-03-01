Açıktan ön lisans ve lisans okuyan öğrenciler ise sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. AÖF güz dönemi sınavları okul ortamında düzenlenmişti. Peki AÖF sınavları ne zaman, online mı yapılacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. Bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan’da, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

AÖF ara sınavı olarak da bilinen vize sınavı not ortalamasına %30 etki edecek. Ders geçme notu alt sınırı ise 35 olacak. Öğrencilerin dönem sonu ortalamasını %30 vize, %70 final sınavları etkileyecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi, pandemi dönemi sonrasında sınavları tüm Türkiye’de genelinde yüz yüze olarak gerçekleştirdi. Son olarak güz dönemi ara sınavı 10-11 Aralık, dönem sonu (final) sınavı 21-22 Ocak’ta yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF GEÇME NOTU KAÇTIR?

Sınavların online yapılması durumunda pandemi döneminde olduğu gibi sınavların anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. AÖF sınavlarında öğrencilere 20 soru yöneltilir. Bu sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınır. Ders geçme notu alt sınırı ise 35 olarak belirlenmiştir.

Henüz sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Anadolu Üniversitesi örgün eğitim bölümlerinde uzaktan eğitim kararı alındı.







