Millî Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık için 510 noktaya Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde açılan 510 DYK merkezini açıkladı.

10 ilde 8. sınıflar için 305, 12. sınıflar için 205 DYK noktasında hazırlıklar tamamlandı. Kurslarda EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak.