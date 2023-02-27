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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem yaşanan illerdeki 510 adet DYK kurs merkezini paylaştı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından bölgedeki eğitim faaliyetleri için yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı depremin yaşandığı 10 ilde eğitimin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, depremin yaşandığı 10 ilde YKS ve LGS sınavı hazırlığında olan öğrenciler için 510 DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) açılıyor. Bakan Özer DKY merkezlerini paylaştı. İşte ayrıntılar...

12:54 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
DYK kurs merkezleri

DYK kurs merkezleri

Millî Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık için 510 noktaya Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde açılan 510 DYK merkezini açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNE 510 DYK MERKEZİ AÇILIYOR

Millî Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 510 DYK noktası oluşturuldu.

10 ilde 8. sınıflar için 305, 12. sınıflar için 205 DYK noktasında hazırlıklar tamamlandı. Kurslarda EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak.

DYK'LERİN KONUMLARINA DİJİTAL ORTAMDA ULAŞILABİLİYOR

Depremden etkilenen illerde oluşturulan DYK noktaları, dhgm.meb.gov.tr/dyk internet adresine eklenerek harita üzerinden konumları belirtildi.




#DYK
#MEB
#milli eğitim bakanlığı
#deprem
#destekleme ve yetiştirme kursları
25 dakika önce
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem yaşanan illerdeki 510 adet DYK kurs merkezini paylaştı
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