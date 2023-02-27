DYK kurs merkezleri
Millî Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık için 510 noktaya Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde açılan 510 DYK merkezini açıkladı.
DEPREM BÖLGESİNE 510 DYK MERKEZİ AÇILIYOR
Millî Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 510 DYK noktası oluşturuldu.
10 ilde 8. sınıflar için 305, 12. sınıflar için 205 DYK noktasında hazırlıklar tamamlandı. Kurslarda EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak.
DYK'LERİN KONUMLARINA DİJİTAL ORTAMDA ULAŞILABİLİYOR
Depremden etkilenen illerde oluşturulan DYK noktaları, dhgm.meb.gov.tr/dyk internet adresine eklenerek harita üzerinden konumları belirtildi.