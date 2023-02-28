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EKPSS taban ve tavan puanları belli oldu

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, lisans, önlisans, ortaöğretim EKPSS taban ve tavan puanları gündeme geldi. 2023 EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre 50 bin 623 kişi tercih yaparken 2 bin 179 kişi yerleşti, 108 kontenjan ise boş kaldı. İşte 2023 EKPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları tam liste...

10:33 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
EKPSS taban ve tavan puanları

EKPSS taban ve tavan puanları

EKPSS tercih sonuçları açıklandı. EKPSS sonuçlarının ardından taban ve tavan puanları gündem oldu. 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. ÖSYM EKPSS 2023 yerleştirme sonuçları ardından sayısal verileri de paylaştı. İşte ÖSYM'den üzerinden paylaşılan EKPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları...

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Şubat 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

EKPSS TAVAN VE TABAN PUANLAR

EKPSS 2023 yerleştirme sonuçlarına göre 50 bin 623 kişi tercih yaptı. 2 bin 179 kişi yerleşirken 108 boş kontenjan kaldı.



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2 saat önce
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EKPSS taban ve tavan puanları belli oldu
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