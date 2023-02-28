Geçtiğimiz yıl 14 Ocak'ta tamamlanan EKPSS tercihlerinin sonuçları, 17 Şubat tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise 13 Ocak'ta tamamlanan tercihlerin sonuçlarının 16 Şubat'ta açıklanacağı tahmin ediliyordu ancak bugün sabah itibariyle sonuçlar hala duyurulmamıştı. Konuyla ilgili müjdeli açıklama 14:30 itibariyle geldi! EKPSS sonuçları açıklandı. Peki, ÖSYM EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?