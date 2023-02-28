EKPSS taban ve tavan puanları
EKPSS tercih sonuçları açıklandı. EKPSS sonuçlarının ardından taban ve tavan puanları gündem oldu. 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. ÖSYM EKPSS 2023 yerleştirme sonuçları ardından sayısal verileri de paylaştı. İşte ÖSYM'den üzerinden paylaşılan EKPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları...
EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Şubat 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
EKPSS TAVAN VE TABAN PUANLAR
EKPSS 2023 yerleştirme sonuçlarına göre 50 bin 623 kişi tercih yaptı. 2 bin 179 kişi yerleşirken 108 boş kontenjan kaldı.