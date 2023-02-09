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Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman’da TIR ve konteyner eczaneler kuruldu

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem hayatını kaybedenlerinde sayısı 12 bin 873'e yükseldi, yaralı sayısı ise 62 bin 937’ye yükseldi. Depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "TIR eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu. Peki Deprem olan illerde seyyar eczaneler nerede var? Kahramanmaraş merkep, Afşin, Hatay İskenderun, Gaziantep İslahiye, Malatya ve Adıyaman’da TIR ve konteyner eczaneler nerede, adres bilgileri nedir? İşte Adıyaman ve Malatya nöbetçi eczaneler.

09:59 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem olan illerde seyyar eczane adresleri

Deprem olan illerde seyyar eczane adresleri

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. 08.50 Deprem hayatını kaybedenlerinde sayısı 12 bin 873'e yükseldi, yaralı sayısı ise 62 bin 937’ye yükseldi. Türk Eczacıları Birliği (TEB) afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "TIR eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu.

TIR eczane ve konteyner eczaneler nerede var?

TEB tarafından büyük afetin yaşandığı illerden Kahramanmaraş merkez ve Afşin'de birer, Hatay İskenderun'da ve Gaziantep İslahiye'de birer, Malatya merkezde 3 noktada ve Adıyaman merkezde bir "TIR eczane ve konteyner eczaneler" 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "tır eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu.

Büyük afetin yaşandığı illerden Kahramanmaraş merkez ve Afşin'de birer, Hatay İskenderun'da ve Gaziantep İslahiye'de birer, Malatya merkezde 3 noktada ve Adıyaman merkezde bir "tır eczane ve konteyner eczaneler" 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Gönüllü olarak bölgeye giden eczacıların görev yaptığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanacak.

Seyyar eczane adresleri

Depremden etkilenen 5 ildeki 8 seyyar eczanenin konum bilgileri şöyle:

Kahramanmaraş Merkez:

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binası, Onikişubat

Kahramanmaraş Afşin: Pınarbaşı, Afşinbey Caddesi

Hatay İskenderun: Yeni Devlet Hastanesi Bahçe Girişi, Nizamiye yanı

Gaziantep İslahiye: İtfaiye Meydanı
Malatya Merkez:

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi, Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

Adıyaman Merkez:

Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı

Öte yandan, yarından itibaren bölgeye gönderilen 5 adet geniş kapasiteli şişme sahra eczanesi de hizmet vermeye başlayacak.

Adıyaman Merkez Nöbetçi Eczaneleri

9 Şubat Perşembe akşamından 10 Şubat Cuma sabahına kadar.

Malatya Nöbetçi Eczaneleri

9 Şubat Perşembe akşamından 10 Şubat Cuma sabahına kadar.

İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiği 62 bin 937 kişinin yaralandığı açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.

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#seyyar eczane adresleri
#Kahramanmaraş
#Hatay
25 dakika önce
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Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman’da TIR ve konteyner eczaneler kuruldu
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