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Deprem olan illerde seyyar eczane adresleri
AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. 08.50 Deprem hayatını kaybedenlerinde sayısı 12 bin 873'e yükseldi, yaralı sayısı ise 62 bin 937’ye yükseldi. Türk Eczacıları Birliği (TEB) afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "TIR eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu.
TEB tarafından büyük afetin yaşandığı illerden Kahramanmaraş merkez ve Afşin'de birer, Hatay İskenderun'da ve Gaziantep İslahiye'de birer, Malatya merkezde 3 noktada ve Adıyaman merkezde bir "TIR eczane ve konteyner eczaneler" 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.
Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "tır eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu.
Büyük afetin yaşandığı illerden Kahramanmaraş merkez ve Afşin'de birer, Hatay İskenderun'da ve Gaziantep İslahiye'de birer, Malatya merkezde 3 noktada ve Adıyaman merkezde bir "tır eczane ve konteyner eczaneler" 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.
Gönüllü olarak bölgeye giden eczacıların görev yaptığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanacak.
Depremden etkilenen 5 ildeki 8 seyyar eczanenin konum bilgileri şöyle:
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binası, Onikişubat
Kahramanmaraş Afşin: Pınarbaşı, Afşinbey Caddesi
Hatay İskenderun: Yeni Devlet Hastanesi Bahçe Girişi, Nizamiye yanı
Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi, Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)
Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı
Öte yandan, yarından itibaren bölgeye gönderilen 5 adet geniş kapasiteli şişme sahra eczanesi de hizmet vermeye başlayacak.
9 Şubat Perşembe akşamından 10 Şubat Cuma sabahına kadar.
9 Şubat Perşembe akşamından 10 Şubat Cuma sabahına kadar.