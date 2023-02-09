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MEB son dakika: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav ertelendi mi?

Deprem felaketi Türkiye'yi sarsmış durumda. Devlet, STK, vatandaşlar hep birlikte yaraları sarmak için seferber. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Şubat'a kadar yapılması planlanan elektronik sınavların ertelendiğini duyurdu. Peki Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları ertelendi mi? İşte MEB tarafından ertelenen sınavlar.

09:46 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MEB Ehliyet e sınavı

MEB Ehliyet e sınavı

Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav ertelendi mi?

Diğer yandan, 7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları, Türkiye genelinde ileri bir tarihe, bilim ve sanat merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine, afet bölgesindeki illerde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi.



#MEB
#meb ehtiyet sınavı
#MTSK e-Sınav
39 dakika önce
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MEB son dakika: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav ertelendi mi?
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