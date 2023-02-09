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MEB’den sınav takvimi değişikliği duyurusu: BİLSEM sınavları ertelendi mi?

BİLSEM sınavı için başvurular 19- 30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alındı. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri ardından 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacağı açıklanan BİLSEM sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. MEB 2023 BİLSEM sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Peki MEB 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM öğretmen seçme ve atama başvuruları ertelendi mi?

09:33 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MEB 2023 BİLSEM sınavları

MEB 2023 BİLSEM sınavları

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) eğitim ve öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararlar aldı. Yapılan açıklamaya göre bakanlık tarafından yapılacak olan e-sınavları ile Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde ertelendi. BİLSEM'a katılım sağlayacak öğrenciler ve atama başvurusu yapacak öğrenciler, https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinden yapılan duyurularla bilgilendirildi.

BİLSEM sınavları

2023 BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak?

  • Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle eğitim ve öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararlar aldı.Bu karara göre Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine ertelendi.
  • Alınan kararlar çerçevesinde ayrıca, söz konusu illerde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları, 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.

Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları sınavı ertelendi mi?

Sınav erteleme duyurusunda; "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığınca 11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan "Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları" ertelendi.

11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında "genel zihinsel yetenek alanı"nda ön değerlendirme uygulamasına girecek olan aday öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından yeni randevuları verilecektir. Adaylar 'ön değerlendirme uygulama giriş belgelerini okullarından alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

BİLSEM öğretmen seçme ve atama başvuruları ertelendi mi?

  • Öğretmen atama duyurusunda ise; "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığınca 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında başlayacağı ilan edilen "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Başvuruları" ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni başvuru tarihi ve atama takviminin kesinleşmesinin ardından duyuru yapılacaktır." denildi.

BİLSEM öğrenci seçme takvimi

Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;

05-09 Aralık 2022

İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022

Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022

Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023

Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023

Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023

09 Nisan 2023

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023

İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023

İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023

05 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023

28 Temmuz 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.


#BİLSEM
#meb
#milli eğitim bakanlığı sınavlar
1 saat önce
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MEB’den sınav takvimi değişikliği duyurusu: BİLSEM sınavları ertelendi mi?
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