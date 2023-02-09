Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) eğitim ve öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararlar aldı. Yapılan açıklamaya göre bakanlık tarafından yapılacak olan e-sınavları ile Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde ertelendi. BİLSEM'a katılım sağlayacak öğrenciler ve atama başvurusu yapacak öğrenciler, https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinden yapılan duyurularla bilgilendirildi.