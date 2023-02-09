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MEB 2023 BİLSEM sınavları
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) eğitim ve öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararlar aldı. Yapılan açıklamaya göre bakanlık tarafından yapılacak olan e-sınavları ile Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde ertelendi. BİLSEM'a katılım sağlayacak öğrenciler ve atama başvurusu yapacak öğrenciler, https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinden yapılan duyurularla bilgilendirildi.
Sınav erteleme duyurusunda; "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığınca 11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan "Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları" ertelendi.
11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında "genel zihinsel yetenek alanı"nda ön değerlendirme uygulamasına girecek olan aday öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından yeni randevuları verilecektir. Adaylar 'ön değerlendirme uygulama giriş belgelerini okullarından alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;
05-09 Aralık 2022
İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022
Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022
Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023
Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023
Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023
28 Temmuz 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.