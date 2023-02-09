Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, Maraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle eğitim öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararlar aldı.

Deprem nedeniyle ilkokul, ortaokul nakil başvurusu nasıl yapılır?

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu kapsamda, afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Lise nakil başvurusu nasıl yapılır?

Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, istemeleri hâlinde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu" başlıklı 23. maddesinin 6. fıkrası hükümlerine göre, Türkiye genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.





Yine afet bölgesindeki illerde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58. maddesine göre, ikinci dönemin ilk iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları eğitim ve öğretim başladıktan sonra valiliklerce aynı usul ve esaslara göre planlanarak yapılacak.

E OKUL VBS girişi nasıl yapılır?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

MEB hangi sınavları erteledi?

Alınan kararlar çerçevesinde ayrıca, söz konusu illerde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları, 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.

Diğer yandan, 7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları, Türkiye genelinde ileri bir tarihe, bilim ve sanat merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine, afet bölgesindeki illerde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi.

Bu süreçte, tüm illerdeki rehberlik ve araştırma merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek.







