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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelindeki okullarda 13 Şubat’a, deprem bölgesindeki okullarda ise 20 Şubat’a kadar eğitim-öğretime ara verildi.

17:39 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 10 şehir ağır şehirde etkilendi. Arama kurtarma çalışmalarını devam ettiği şehirlerin yanı sıra ülke genelinde eğitime ara verildi. Yarıyıl tatil sonrasında okula dönmeye hazırlanan öğrencileri tatili uzatıldı.

Okullar ne zamana kadar tatil edildi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önceden tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurduklarını, deprem bölgesinde de dört ilde iki hafta, diğer altı ilde ise bir hafta eğitime ara verildiğini anımsatarak, alınan kararla deprem bölgesindeki on ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibariyle ara verildiğini bildirdi.

Özer, şunları söyledi: “Birlik beraberlik zamanı içerisinde koordineli bir şekilde tüm kaynaklarımızı efektif kullanarak inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, 2. Ordu Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün birimleri, gayet eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde süreçleri takip ediyor. İnşallah süreçleri başarılı bir şekilde nihayetlendireceğiz.”

Deprem olmayan illerde okullar ne zaman açılacak?

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi.

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullarda ikinci dönem 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

#meb
#okul tatili
#milli eğitim bakanlığı
1 saat önce
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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
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