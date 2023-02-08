Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 10 ili etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ölü sayısını 8 bin 574 yaralı sayısını 49 bin 133 ve yıkılan bina sayısını 6 bin 444 olarak açıkladı. Deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği, deprem meydana gelmeden önce birçok kişi tarafından bilinmesi gerekiyor. Peki deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı? İşte AFAD tarafından yayımlanan deprem kılavuzu.