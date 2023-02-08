Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Depremde ölü ve yaralı sayısında son durum ne?

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD son durumu paylaştı. 10 ilde toplam can kaybı 6 bin 234'e yükseldi. Yaralı sayısı 37 bin 011, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı FuatOktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her bir vatandaşın kaybının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Oktay, bunun acısını yürekten hissettiklerini söyledi. Oktay, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaralılara Allah'tan acil şifalar dileyen Oktay, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Tüm illerimiz ve ilçelerimize sevk etmiş durumdayız." dedi.

Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 52. saatte devam ediyor. Kahramanmaraş'taki ekipler, betonların arasına sıkışan kadını enkaz altından çıkardı. Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar, 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Gelen umut dolu haberle çevredeki vatandaşlar ekipleri alkışladı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı.



