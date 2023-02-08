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İstanbul’da yardım toplama yerleri neresi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Devletin tüm birimlerinin yanında sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar el birliği ile depremzedelere yarıdım ediliyor. Enkaz altından kurtarılan depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının temini ve kan bağışı büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde deprem bölgelerine yardım için seferber olunmakta. Peki deprem bölgesine yardım nasıl sağlanır, neler yapılabilir ve nereye başvurulur? İstanbul’da yardım toplama noktaları nerede?

09:16 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem yardım noktaları

Deprem yardım noktaları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen çifte depremin hemen ardından birçok belediye lojistik merkezleri kurdu, yardım toplamaya başladı.

İstanbul’da yardım toplama noktaları nerede?

* Arnavutköy: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu

* Avcılar: Firuzköy Atatürk Stadı


* Bağcılar: Bağcılar Gençlik Merkezi


* Bahçelievler: Kongre ve Nikâh Sarayı


* Bakırköy: Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Spor Salonu


Adım adım yardım rehberi


* Bayrampaşa: Semih Erden Spor Kompleksi


* Beşiktaş: Mustafa Kemal Merkezi


* Beylikdüzü: Pazar İstanbul


* Büyükçekmece: Belediye Hizmet Binası


* Çekmeköy: Adnan Menderes Kültür Merkezi


* Esenler: Tekstilkent E Girişi


* Esenyurt: Kültür Merkezleri


* Fatih: Topkapı Afet Yardım Çadırı


* Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu/Spor Kompleksi


* Güngören: Güngören Spor Kompleksi / Köyiçi Spor Kompleksi Otoparkı


* Kadıköy: Belediye Başkanlık Binası/Evlendirme Dairesi


* Kağıthane: Kağıthane Nikâh Salonu/Kültür Merkezleri


* Kartal: Kartal Ekolojik Pazar


* Maltepe: Yalçın Kızılay Spor Merkezi/Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi


* Pendik: Belediye tesisleri


* Sancaktepe: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Kadir Topbaş Kültür Merkezi


* Sarıyer: Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi/Ferahevler Fen İşleri Müdürlüğü/Ana Hizmet Binası


* Silivri: Yaşar Kemal Sergi Salonu


* Sultanbeyli: Sultanbeyli Spor Salonu/Kent Meydanı


* Sultangazi: Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi


* Şişli: Belediye Hizmet Binası


* Tuzla: AFAD Tuzla Kriz Merkezi


* Ümraniye: Belediye Kapalı Pazar Alanı


* Zeytinburnu: Belediye Atölye ve Garajlar Şefliği.

Deprem için para yardımı nasıl yapılır?

Vatandaşlar cep telefonlarıyla da deprem bölgesine bağış yapabiliyor. Bunun için tüm operatörlerden “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderildiğinde, AFAD’ın hesabına 20 TL geçmiş oluyor. AFAD’a ayrıca bağış da yapabilirsiniz. AFAD’ın banka hesap bilgilerine internet adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT deprem bölgesine ücretsiz kargo taşıyor mu?

PTT, “deprem yaralarını birlikte sarıyoruz” sloganıyla vatandaşların bireysel yardımlarını ücretsiz olarak deprem illerine göndereceklerini açıkladı. PTT’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru, “PTT bireysel yardımlarınızı deprem bölgelerine ücretsiz ulaştırıyor” başlığıyla yayınlandı.



#deprem
#istanbul deprem yardım merkezleri
#kahramanmaraş depremi
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