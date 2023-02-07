AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedilen depremlerle ilgili açıklama yapan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremde yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, meydana gelen depremler sonucunda 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu ana kadar yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3 bin 381. Yaralı sayısı 20 bin 426. Şu ana kadar teyit edilmiş yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775. Bununla birlikte teyit edilmemiş ancak yıkıldığı ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302. Bu ihbarların içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775.

Bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmakta. Birçok farklı kurumdan arama kurtarma ekibi var, gönüllülerimiz var. Bölgeye sürekli arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor.







