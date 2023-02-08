Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelere 10 bin TL nakdi yardım yapılacak"
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgede incelemelerde bulundu. Erdoğan depreme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Yaraların sarılması için ilk etapta depremzede ailelere 10 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika yaptığı açıklamanın detayları...
14:04 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin merkezüssü Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzede ailelere 10 bin TL hükümet olarak ulaştıracağız" dedi.
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