DGS başvuru tarihleri 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS takvimi

İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, her yıl olduğu gibi 2025’te de ÖSYM tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılacak. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar, sınav takvimine dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2025 DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak, sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar...