DGS başvuru tarihleri 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS takvimi

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için gireceği 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru tarihleri netleşti. ÖSYM takvimine göre DGS başvuruları Mayıs ayında alınacak. Adaylar, belirlenen tarihlerde başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…
İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, her yıl olduğu gibi 2025’te de ÖSYM tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılacak. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar, sınav takvimine dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2025 DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak, sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafıdnan yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında DGS başvuru takvimi belirlendi.
Buna göre; 202 DGS başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek.
Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.
2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.
Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.