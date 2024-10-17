DGS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: DGS ek tercih takvimi açıklandı mı, ne zaman?

30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası ek tercih süreci, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı? Ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS ek tercih süreciyle ilgili en güncel bilgiler ve beklenen tarihler...