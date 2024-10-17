Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DGS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: DGS ek tercih takvimi açıklandı mı, ne zaman?

DGS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: DGS ek tercih takvimi açıklandı mı, ne zaman?

11:2417/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
DGS ek tercih takvmi ne zaman belli olacak?
DGS ek tercih takvmi ne zaman belli olacak?

"DGS ek tercih takvimi açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek tercih hakkı kazanacak adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu ve tarihleriyle ilgili detayları merak ediyor. Üniversite programlarına yerleşme şansı yakalamak isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM’den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki, 2024 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte DGS ek tercih sürecine dair son gelişmeler ve beklenen tarihler...

30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası ek tercih süreci, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı? Ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS ek tercih süreciyle ilgili en güncel bilgiler ve beklenen tarihler...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri başlamadı. Ancak geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 11 Eylül'de açıklanmış ve üniversite kayıtları 14-20 Eylül arasında yapılmıştı. Kayıtların tamamlanmasının ardından ise ek tercih süreci ise 29 Eylül'de alınmaya başlamıştı.

Bu sene de DGS ek tercih döneminin 9 Ekim'de tamamlanan kayıt sürecinden sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

#DGS
#DGS ek tercih
#dgs ek tercih kılavuzu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
64 plaka nerenin plakası? 64 plaka kodu hangi şehir, neresi?