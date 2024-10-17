DGS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: DGS ek tercih takvimi açıklandı mı, ne zaman?

"DGS ek tercih takvimi açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek tercih hakkı kazanacak adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu ve tarihleriyle ilgili detayları merak ediyor. Üniversite programlarına yerleşme şansı yakalamak isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM’den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki, 2024 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte DGS ek tercih sürecine dair son gelişmeler ve beklenen tarihler...
30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası ek tercih süreci, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı? Ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS ek tercih süreciyle ilgili en güncel bilgiler ve beklenen tarihler...
DGS EK TERCİH NE ZAMAN?
DGS ek tercihleri başlamadı. Ancak geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 11 Eylül'de açıklanmış ve üniversite kayıtları 14-20 Eylül arasında yapılmıştı. Kayıtların tamamlanmasının ardından ise ek tercih süreci ise 29 Eylül'de alınmaya başlamıştı.
Bu sene de DGS ek tercih döneminin 9 Ekim'de tamamlanan kayıt sürecinden sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.