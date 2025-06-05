DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS geç başvuru ekranı açıklandı mı?

DGS başvurusunu kaçıranlar dikkat! Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) geç başvuru süreci başlıyor. 21 Mayıs - 2 Haziran tarihlerindeki ilk başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru takvimi ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, 2025 DGS geç başvuru tarihi belli oldu mu?

2025 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bu takvime göre, DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak. Geç başvuru işlemleri yalnızca bir gün sürecek ve adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

KİMLER GEÇ BAŞVURU YAPABİLİR?

DGS geç başvuru hakkı, normal başvuru süresini kaçıran ancak sınava katılmak isteyen tüm adaylar için bir fırsat sunuyor. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, sınava dair tüm haklardan eksiksiz şekilde yararlanabiliyor. Ancak geç başvurular sadece belirlenen gün içinde ve saat 23:59’a kadar yapılabiliyor.

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?