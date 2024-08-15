"DGS neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı son dakika, saat kaçta açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl düzenli olarak uygulanan DGS bu yıl 30 Haziran'da uygulandı. Ardından DGS sonuçlarıyla ilgili araştırmalar başladı. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyenlerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl da tamamlandı. Peki DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

DGS sonuçlarının açıklanması için YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Dün YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte DGS sonuçları her an erişime açılabilir. İşte DGS sonuçları sorgulama linki...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımlayacak ve tercihlerin tüm detayları orada yer alacak.

EK YERLEŞTİRME

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılanadayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirdeYükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar,2024-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarınıÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2024-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-DGS’ye girmiş ve 2024- DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihlerişleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonraadayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmalarızorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilensonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.