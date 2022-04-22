Diyanet açıklaması: Ramazan bayramı ne zaman? 2022 ramazan bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber Müslüman aleminin en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi bayram tatili oldu. 2 nisan 2022 tarihinde başlayan ramazan ayı ne zaman biteceği ve bayramın hangi güne geleceği sık sorulan sorular arasında. Müslüman alemi bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Peki, bayram hangi güne denk geliyor ve bayram tatil kaç gün sürecek? Ramazan bayramı ne zaman? İşte haberin detayları sizlerle...

Ramazan ayı ne zaman bitecek?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

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Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

Kadir gecesi ne zaman , hangi gün?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

Ramazan ayını ve bayramı başka ülkelerde geçirenler, o ülkelerin hesaplarının/takvimlerinin Türkiye’den farklı olması hâlinde bayramlarını Türkiye’ye göre mi, bulundukları ülkeye göre mi yapmalıdırlar?

Fakihlerin çoğunluğunca tercih edilen görüşe göre; kamerî aylar, hilalin güneş battıktan sonra, yeryüzünün herhangi bir yerinden görülmesiyle başlar (Buhârî, Savm, 5, 11).

Günümüzde ayın, hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre düzenlenmekte; Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Az sayıda bazı İslam ülkeleri ise, kamerî aybaşlarının tespitinde, ayın hilal şeklinde gökyüzünde görülebilecek hâlde bulunması zamanını değil, kavuşum anını veya hilalin kendi ülkelerinde de görülmesini esas almaktadırlar. İslam âleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra oruca başlayan ve bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür içtihat farklılığından doğan uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez. Bu nedenle başka bir ülkede bulunan bir Müslüman, bayramını bulunduğu ülkeye göre yapar. Bayram coşkusunu, bulunduğu yerdeki Müslüman kardeşleriyle birlikte yaşar.

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