Arefe günü ne zaman? Arefe günü tarihi 2022

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı Müslümanlar tarafından oruç ve ibadetler ile değerlendirilirken, birçok kişi bayram tatili planlarını yapmaya da şimdiden başladı. Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu ise arefe günü tarihi oldu. Peki, Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

REKLAM