Diyanet'ten son dakika yeni atama açıklaması: 7 bin 800 sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman?

Diyanet imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi tercihleri ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alımına yapıyor. Söz konusu istihdama dair 20 Kasım 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 Bin 600 imam hatip, 700 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 Bin 800 sözleşmeli personel alacağı belirtilmişti. Peki; Diyanet personel alımı tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi tercihleri ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi adayları, 17 Ekim itibarıyla tercih yapabilecek.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3-16 Ocak'ta sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alımına yönelik yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adayların, 17 Ekim itibarıyla tercih yapabileceklerini bildirdi.

Diyanet sözleşmeli personel alımı tercih ekranı için tıklayın

Diyanet imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi tercihleri nasıl yapılacak?

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

1. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecektir.

2. Adaylar isteğe bağlı olarak;

- “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

- “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.

- “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların; atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Diyanet yeni imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alımı yapacak mı?

Atamaların hayırlı olması dileğinde bulunan Erbaş, 27 Kasım'da yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının ardından, Diyanet Akademisi bünyesinde sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi aday alımına yönelik yeni bir sınavın yapılacağını duyurdu.

Diyanet Kur'an kursu öğretisici başvuru şartları

1. Kur'an kursu öğreticisi için:

B1) GRUP-1 için şartlar:

İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Hafız olmak.

B2) GRUP-2 için şartlar:

İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

2. İmam-hatip için:

İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

İmam-hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

3. Müezzin-kayyım için:

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz).

Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacaktır. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

Diyanet sözlü sınav konuları neler?

1. Sınav; sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

2. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

3. MBSTS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

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Diyanet sözleşmeli personel alımı sınav konuları ve soru sayısı

Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanları için;

Kur'an-ı Kerim (70 puan),

Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

Hitabet (KKÖ ve İH için)/Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan).