Namaz saatleri, ezan vakitleri
1 Aralık 2023 Cuma İstanbul namaz vakitleri
1 Aralık 2023 Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:31
- Güneş: 08:02
- Öğle: 12:58
- İkindi: 15:22
- Akşam: 17:44
- Yatsı: 19:09
1 Aralık 2023 Cuma Ankara namaz vakitleri
1 Aralık 2023 Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:14
Güneş: 05:43
Öğle: 12:42
İkindi: 15:10
Akşam: 17:31
Yatsı: 19:55
1 Aralık 2023 Cuma İzmir namaz vakitleri
1 Aralık 2023 Cuma ezan saatleri
İmsak: 06:35
Güneş: 08:02
Öğle: 13:05
İkindi: 15:37
Akşam: 17:58
Yatsı: 19:20
1 Aralık 2023 Cuma Antalya namaz vakitleri
1 Aralık 2023 Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:19
Güneş: 07:44
Öğle: 12:51
İkindi: 15:27
Akşam: 17:48
Yatsı: 19:08
1 Aralık 2023 Cuma Bursa namaz vakitleri
1 Aralık 2023 Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:30
Güneş: 07:59
Öğle: 12:58
İkindi: 15:24
Akşam: 17:46
Yatsı: 19:10
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.