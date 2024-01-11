11 Ocak 2024 Perşembe İstanbul namaz vakitleri
11 Ocak 2024 Perşembe İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:51
- Güneş: 08:21
- Öğle: 13:17
- İkindi: 15:40
- Akşam: 18:02
- Yatsı: 19:27
11 Ocak 2024 Perşembe Ankara namaz vakitleri
11 Ocak 2024 Perşembe Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:34
Güneş: 08:03
Öğle: 13:01
İkindi: 15:28
Akşam: 17:49
Yatsı: 19:13
11 Ocak 2024 Perşembe İzmir namaz vakitleri
11 Ocak 2024 Perşembe ezan saatleri
İmsak: 06:55
Güneş: 08:22
Öğle: 13:24
İkindi: 15:55
Akşam: 18:17
Yatsı: 19:38
11 Ocak 2024 Perşembe Antalya namaz vakitleri
11 Ocak 2024 Perşembe Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:39
Güneş: 08:03
Öğle: 13:10
İkindi: 15:45
Akşam: 18:06
Yatsı: 19:26
11 Ocak 2024 Perşembe Bursa namaz vakitleri
11 Ocak 2024 Perşembe Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:49
Güneş: 08:19
Öğle: 13:16
İkindi: 15:42
Akşam: 18:04
Yatsı: 19:28
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.