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Ezan saatleri | 6 Eylül 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri

Ezan saatleri ve namaz vakitleri her gün ve her şehir için değişiklik gösterebilir. Namaz, İslam'ın beş şartından biri olan, günün belli vakitlerinde abdestle birlikte dua ve çeşitli ibadetlerin yapılmasından oluşan bir ibadettir. Namaz vakitleri girmesiyle birlikte o vaktin namazı kılınır. Ezan saatleri, diyanet namaz vakitleri takvimi ile açıklanmıştır. Namaz saatleri sorgulaması ile vatandaşlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunduğunu hızlı bir şekilde öğrenmekte. Peki sabah namazı saat kaçta? İmsak vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 6 Eylül Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ezan saati, diyanet cuma namazı vakitleri.

17:57 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:58 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Namaz saatleri, ezan vakitleri
Namaz saatleri, ezan vakitleri
, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süre içinde farklı şekillerde belirlenir. Namaz vakitleri, fıkıh kitaplarında yer alan hesaplama yöntemlerine göre belirlenir. Namaz, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir ibadettir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. İşte diyanet namaz vakitleri,
başta olmak üzere Ankara, İzmir sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezan saatleri, il il namazı vakitleri.

Ezan saati 6 Eylül Cuma İstanbul namaz vakitleri

6 Eylül Cuma İstanbul ezan saatleri

İstanbul İmsak vakti: 05:00

İstanbul Güneş: 06:29

İstanbul Öğle namazı vakti: 13:07

İstanbul İkindi namazı vakti: 16:44

İstanbul Akşam namazı vakti: 19:36

İstanbul Yatsı namazı vakti: 20:59

Ezan saati 6 Eylül Cuma Ankara namaz vakitleri

6 Eylül Cuma Ankara ezan saatleri

Ankara İmsak vakti: 04:47

Ankara Güneş: 06:14

Ankara Öğle namazı saati: 12:52

Ankara İkindi namazı saati: 16:28

Ankara Akşam namazı saati: 19:20

Ankara Yatsı namazı saati: 20:41

Ezan saati 6 Eylül Cuma İzmir namaz vakitleri

6 Eylül Cuma İzmir ezan saatleri

İzmir İmsak vakti: 05:14

İzmir Güneş: 06:38

İzmir Öğle namazı vakti: 13:15

İzmir İkindi namazı vakti: 16:51

İzmir Akşam namazı vakti: 19:41

İzmir Yatsı namazı vakti: 21:00

Ezan saati 6 Eylül Cuma Antalya namaz vakitleri

6 Eylül Cuma Antalya ezan saatleri

Antalya İmsak vakti: 05:03

Antalya Güneş: 06:25

Antalya Öğle namazı vakti: 13:01

Antalya İkindi namazı vakti: 16:36

Antalya Akşam namazı vakti: 19:26

Antalya Yatsı namazı vakti: 20:43

Ezan saati 6 Eylül Cuma Bursa namaz vakitleri

6 Eylül Cuma Bursa ezan saatleri

Bursa İmsak vakti: 05:02

Bursa Güneş doğuş saati: 06:29

Bursa Öğle namazı saati: 13:07

Bursa İkindi namazı saati: 16:44

Bursa Akşam namazı saati: 19:35

Bursa Yatsı namazı saati: 20:57

Namaz vakitleri nelerdir?

Namaz vakitleri, şunlardır:

Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.

Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.

İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.

Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.

Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.

Namazın önemi

  1. Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
  2. Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
  3. Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.

Namazın faydaları

Namazın faydaları şunlardır:

  • Ruh ve beden sağlığını korur.
  • Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
  • İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
  • Birlik ve beraberliği güçlendirir.
  • Kişisel gelişimi destekler.
  • Psikolojik olarak rahatlatır.
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Ezan saatleri | 6 Eylül 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri