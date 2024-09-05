Ezan saati 6 Eylül Cuma İstanbul namaz vakitleri
6 Eylül Cuma İstanbul ezan saatleri
İstanbul İmsak vakti: 05:00
İstanbul Güneş: 06:29
İstanbul Öğle namazı vakti: 13:07
İstanbul İkindi namazı vakti: 16:44
İstanbul Akşam namazı vakti: 19:36
İstanbul Yatsı namazı vakti: 20:59
Ezan saati 6 Eylül Cuma Ankara namaz vakitleri
6 Eylül Cuma Ankara ezan saatleri
Ankara İmsak vakti: 04:47
Ankara Güneş: 06:14
Ankara Öğle namazı saati: 12:52
Ankara İkindi namazı saati: 16:28
Ankara Akşam namazı saati: 19:20
Ankara Yatsı namazı saati: 20:41
Ezan saati 6 Eylül Cuma İzmir namaz vakitleri
6 Eylül Cuma İzmir ezan saatleri
İzmir İmsak vakti: 05:14
İzmir Güneş: 06:38
İzmir Öğle namazı vakti: 13:15
İzmir İkindi namazı vakti: 16:51
İzmir Akşam namazı vakti: 19:41
İzmir Yatsı namazı vakti: 21:00
Ezan saati 6 Eylül Cuma Antalya namaz vakitleri
6 Eylül Cuma Antalya ezan saatleri
Antalya İmsak vakti: 05:03
Antalya Güneş: 06:25
Antalya Öğle namazı vakti: 13:01
Antalya İkindi namazı vakti: 16:36
Antalya Akşam namazı vakti: 19:26
Antalya Yatsı namazı vakti: 20:43
Ezan saati 6 Eylül Cuma Bursa namaz vakitleri
6 Eylül Cuma Bursa ezan saatleri
Bursa İmsak vakti: 05:02
Bursa Güneş doğuş saati: 06:29
Bursa Öğle namazı saati: 13:07
Bursa İkindi namazı saati: 16:44
Bursa Akşam namazı saati: 19:35
Bursa Yatsı namazı saati: 20:57
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.