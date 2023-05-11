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Diyarbakır Silvan Seçim Sonuçları 2023

2023 Diyarbakır Silvan seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Silvan seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Silvan 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

21:46 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Diyarbakır Silvan Seçim Sonuçları 2023

Diyarbakır Silvan Seçim Sonuçları 2023

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından
ve
açıklanacak.
na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Silvan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Diyarbakır Silvan Hakkında

Diyarbakır ilinin 17 ilçesinden biri olan Silvan, tarihi geçmişi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan bir ilçedir.

Tarihçe

Silvan ilçesi, tarihi M.Ö 4000 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. İlçenin tarihi, Huriler, Asurlular, Medler, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Artuklu Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Coğrafya

Diyarbakır il merkezine 83 km mesafede yer alan Silvan, Batman Çayı'nın kıyısında yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.402 km²'dir. İlçenin doğusunda Lice, güneyinde Kulp, batısında Hazro, Ergani ve Dicle, kuzeyinde ise Batman il sınırları yer almaktadır. İlçenin genel olarak dağlık bir yapısı vardır. İlçenin iklimi, tipik bir karasal iklimdir.

Mahalleler

Silvan ilçesi, toplam 47 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Akbulut, Akçapınar, Akpınar, Aktaş, Alabağ, Bahçe, Balpınar, Barış, Başak, Boğaz, Bostancı, Büyük Yaylak, Cevizli, Çağdaş, Çalı, Çayönü, Demirli, Derik, Dereiçi, Doğanca, Dörtyol, Elitaşkı, Erenler, Eski Tüysüz, Esmer, Evren, Geçitli, Gökçebeyli, Gölgeli, Gömeç, Gürleyik, İnci, Karagöz, Karşıyaka, Kavakbaşı, Kayacık, Kayalıpınar, Kırıkhan, Konak, Köprübaşı, Küçük Yaylak, Maden, Mercan, Saray, Sazlıca, Solhan ve Yamaçlı.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre Silvan ilçesinin nüfusu 94.575'tir. İlçe nüfusunun çoğunluğunu Kürtler oluşturmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

  • 18 yaşı doldurmayan kişiler,
  • Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
  • Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
  • Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
  • Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı
adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi – kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUR?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

GEÇERSİZ OY NE OLUR?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.


Diyarbakır Hazro Seçim Sonuçları 2023
Diyarbakır Hazro Seçim Sonuçları 2023

2023 Diyarbakır Hazro seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Hazro seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Hazro 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

Diyarbakır Hani Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023
Diyarbakır Hani Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

2023 Diyarbakır Hani seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Hani seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Hani 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

14 Mayıs 2023 Diyarbakır Ergani Seçim Sonuçları
14 Mayıs 2023 Diyarbakır Ergani Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Ergani seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Ergani seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Ergani 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

2023 Diyarbakır Eğil Seçim Sonuçları
2023 Diyarbakır Eğil Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Eğil seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Eğil seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Eğil 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.





#2023 Genel seçimler
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#28. Dönem Milletvekili seçimi
#Diyarbakır
#Silvan
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