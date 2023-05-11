Diyarbakır Eğil Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Diyarbakır Eğil Hakkında

Diyarbakır ilinin kuzeydoğusunda yer alan Eğil ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım ürünleriyle dikkat çekmektedir. Bu makalede, Eğil ilçesinin tarihi, coğrafi yapısı, mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Tarihçe

Eğil ilçesi tarihi bir geçmişe sahip olup, Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapmıştır. İlçenin tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İlçenin en önemli tarihi yapıları arasında Eğil Kalesi, Yakup Paşa Camii, Hz. Süleyman Camii, Kudüs Süleymanlı Kervansarayı ve Kefre Dagı yer almaktadır. Eğil, Selçuklular döneminde önemli bir ticaret merkeziydi ve bu dönemde birçok han, hamam, cami ve medrese inşa edilmiştir.

Coğrafya

Eğil ilçesi, Diyarbakır il merkezine 70 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.236 km²'dir. İlçe, yüksek dağlık bölgeler ve verimli ova alanlarından oluşmaktadır. İlçe sınırları içerisinde yer alan Fırat Nehri, ilçenin sulama ihtiyacını karşılamaktadır. Eğil ilçesi, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle önemli bir ekonomiye sahiptir. İlçe ekonomisi, başta buğday, arpa, mercimek, nohut, pamuk, ayçiçeği, kavun, karpuz ve üzüm olmak üzere tarım ürünlerine dayanmaktadır.

Mahalleler

Eğil ilçesi, toplamda 37 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Ağaçlı, Akçalı, Akçay, Aşağı Pirinçli, Aşağı Sırrın, Bahçeli, Başmaklı, Bayındır, Bektaş, Böğrüpek, Çakıllı, Çiftlik, Dağlı, Doğanşehir, Durak, Eğil, Güçlükonak, İkizce, İsmailağa, Karabayır, Karacaören, Karahüyük, Karapınar, Kavaklı, Kışla, Kıyıcak, Ortanca, Rızalık, Sırrın, Taşlıca, Tepeköy, Tülek, Uğurlu, Yaylacık, Yenimahalle, Yeşilova ve Yurtbaşı.

İlçenin nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 verilerine göre 19.265'tir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

NÜFUS CÜZDANI BULUNMAYAN SEÇMEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI BULUNMASI ŞART MI?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.











