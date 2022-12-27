Doktor maaşları ne kadar olacak? 2023 en düşük, en yüksek uzman doktor, pratisyen hekim, hemşire maaşları

Doktorların maaşları da memurlara yapılacak zam oranıyla birlikte netlik kazanacak. Peki, En yüksek, en düşük doktor maaşı ne kadar? Doktorlar ne kadar maaş alıyor? Yeni doktor maaşı ne kadar olacak? 2023 doktor maaşı zammı ne kadar olur? İşte detaylar...

2023 DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

TÜİK Aralık enflasyon verilerini 2023 ocak ayında açıklayacak. Ocak ayında belli olacak enflasyon oranları sonrasında kesin maaşlar da ortaya açıkacak. Doktor maaşları memur zammına göre belirlendiğinden memurların yüzde 8 Toplu Sözleşme zammına, enflasyon farkı kadar zam da eklenecek. Buna göre, Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e şimdiden ulaştı. Şu anki doktor maaşlarına bu zam oranını eklenirse yeni doktor maaşı ortaya açıkıyor.

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EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

Temmuz 2022’de yapılan zam ile birlikte yılın ikinci yarısında işe yeni başlamış bir doktorun maaşı yaklaşık 13 bin 155 TL olmuştu. Şu anda uzman doktorlar (1/4) 13 bin 312 TL ile 15 bin 288 TL arasında maaş alıyor. Temmuz ayından beri Profesör doktorlar en az 12 bin 250 TL, bu rakam 24 bin 120 TL’ye kadar çıkıyordu Ocak ayı ile birlikte memura verilecek zam oranında maaşlar yeniden hesaplanacak.

DOKTORLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Doktorların maaşları, aile hekimi, uzman doktor, pratisyen hekim ve asistan doktorluk unvanlarına göre değişiklik gösteriyor. Buna göre,

Aile hekimlerinin maaşı en düşük 10.410 TL’dir. Aile hekimlerinin maaşları kıdemleri ve mesailerine göre 17.070 TL’ye kadar çıkmaktadır. En yüksek aile hekimi maaşı ise 25.170 TL’dir.

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Uzman doktorların maaşları uzmanlık alanlarına ve kıdeme göre değişiklik gösterirken 2022 yılında uzman doktor ortalama maaşı 18 bin TL maaş alıyor.