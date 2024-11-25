Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 515 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Farklı branşlarda gerçekleştirilecek bu alımla ilgili olarak ''DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024 DSİ 515 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında detaylar…

DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI İLANI YAYINLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde işçi alımı gerçekleşeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılında farklı branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek.

İş arayan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bu haberin ardından konuya dair araştırmalar hız kazandı.

TARIM VE ORMAN BAKANI DSİ ALIMI AÇIKLAMASI

Bakan Yumaklı, DSİ işçi alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini belirten Yumaklı, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. " ifadesini kullandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceğiz.



Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla @dsigovtr'nin gücüne güç katacağız.



Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/roRd9KyXKu — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 24, 2024

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLAR NELER?

DSİ'de yayınlanan ilanda yer alan bilgiler şöyle: 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 515 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. 515 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 263 adedi doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın); 252 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecektir.

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 25/11/2024-29/11/2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.

Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 16/12/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Sınav yöntemiyle 252 adet sürekli işçi kadrosuna (Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınava dahil edilecek adaylar; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı(öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 16/12/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacaktır.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir.

DSİ İŞÇİ ALIMI İÇİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 29 Kasım'a kadar İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapacak. Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

DSİ 515 İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek işçilerin 263'ü noter kurası ile; 252'si ise sınav ile alınacak.

Noter kurası ile alınacak 263 işçinin branş dağılımı:

Sürveyan: 54 kişi

Sondaj İşçisi: 48 kişi

Teknisyen: 35 kişi

Bakımcı-Yağcı: 23 kişi

Aşçı Yardımcısı: 23 kişi

Usta Yardımcısı: 19 kişi

Topograf: 17 kişi

Düz İşçi: 13 kişi

Laborant Yardımcısı: 8 kişi

Su Dağıtım Teknisyeni: 8 kişi

Trelyer Operatör Yardımcısı: 4 kişi

Hidrolog Yardımcısı: 3 kişi

Alet Operatörü: 2 kişi

Jeofizik Teknisyeni: 2 kişi

Bekçi: 1 kişi

Sınav ile alınacak 252 işçinin branş dağılımı:

Ekskavatör Operatörü: 198 kişi

Dozer Operatörü: 53 kişi

Greyder Operatörü: 1 kişi







