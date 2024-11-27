Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 35 bin personel alımı ilanı, adaylar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı çatısı altında görev yapmak isteyen adaylar, 'Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. Kadro ve branş dağılımına göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istidamı sağlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

1 /7 Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada! Sağlık Bakanlığı'nın sık sık yaptığı personel alımları, sağlık çalışanlarına önemli bir istihdam imkanı sunuyor. Hemşire, doktor, sağlık memuru gibi birçok farklı branşta alımlar gerçekleştiriliyor.

2 /7 Nisan ayında yayımlanan Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istidamı sağlanacak. Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak, başvurular nasıl yapılacak soruları öğretmen atamasının yapılmasıyla birlikte akıllara geldi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı atamalar başladı mı? İşte detaylar.

3 /7 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı alımları, sağlık sektörüne ilgi duyan herkes için önemli bir fırsat. Sağlık Bakanlığı alımı başladı mı sorusu, sağlık çalışanları tarafından sıklıkla araştırılan konulardan biri.

4 /7 Sağlık Bakanlığı personel alımı henüz başlamadı. Bekleyiş sürerken, Sağlık Bakanlığı'nın KPSS ile gerçekleştireceği personel alımına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Ancak, Bakan Memişoğlu'nun son açıklamalarına göre, 2024 yılında sağlık personeli alımı yapılmayacak. 2025 yılı için yapılacak alımlara dair ise detayların önümüzdeki haftalarda açıklanacağı ifade edildi.

5 /7 2025 yılı için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımına göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip istihdam edilecek. Bu sağlık personelinin bir kısmı acil sağlık hizmetlerinde, bir kısmı ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde, bazıları ise sağlık evlerinde görev alacak.

6 /7 En büyük bölümü ise yataklı tedavi birimlerinde çalışacak. Bu alımlar, sağlık sektöründeki personel açığını kapatarak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.