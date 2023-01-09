Özgün Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 1273 personel alımı yapacak| İşte başvuru şartları
ÖZGÜN HABERLER

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 1273 personel alımı yapacak| İşte başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 1273 personel alımı yapacağını duyurdu. Yakın zamanda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapmış, ilan büyük ilgi görmüştü. DSİ bünyesinde 2023 yılında yapılacak yeni alım duyurusu da merak kazandı. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Kontenjanlar nasıl? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
DSİ personel alımı 2023: Devlet Su İşleri 1273 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru tarihi, kadrolar ve şartları açıklandı mı?
DSİ sözleşmeli personel alımı 2023

Devlet Su İşleri personel alımı yapacak. Bakandan gelen açıklama ile 2023 yılı Ocak ayı 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Şartlar ve kadrolar nedir?

DSİ 1273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1273 işçi alımı yapacak. Bakan Vahit Kirişçi 9 ocak 2023 tarihli yaptığı resmi açıklamaya göre "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün gücüne güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. " bağlığı ile 1273 Sözleşmeli personel alımı yapılacağının müjdesini verdi.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı 2023 başvuru kılavuzu yayımlanmadı ancak geçmiş yıllardaki başvuru şartlar şu şekildeydi:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
  3. Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  4. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  5. En az İlkokul mezunu olmak,
  6. İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibarıyla en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak),
  7. Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  8. Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.

DSİ 1273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

DSİ personel alımının yapacağı tarih henüz belli olmadı.

DSİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Vahit Kirişçi Sözleşmeli personel alımı kapsamında kontenjanları açıklamadı. Merkez ve Taşra teşkilatına yapılacak DSİ personel alımları için tahmini olarak alımların tahmini olarak,

Muhafaza Memuru,

Mühendis,

Veteriner Hekim,

Destek Personeli,

Büro Personeli,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Bekçi,

Avukat,

Laborant,

Biyolog,

Diğer Teknik Hizmet personeli,

Pilot,

Tekniker,

Sağlık Teknikeri,

Teknisyen,

Helikopter Makinisti,

olması bekleniyor. Ancak yine de kesin kontenjanlar ilan yayımlandığında belli olacak.
Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

​Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Büyük hazineyi duyan koştu

Büyük hazineyi duyan koştu

Herkes altın aramak için bölgeye gidiyor.
Göçmen şovuelinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.