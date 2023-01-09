Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 1273 personel alımı yapacak| İşte başvuru şartları

Devlet Su İşleri personel alımı yapacak. Bakandan gelen açıklama ile 2023 yılı Ocak ayı 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Şartlar ve kadrolar nedir?

DSİ 1273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1273 işçi alımı yapacak. Bakan Vahit Kirişçi 9 ocak 2023 tarihli yaptığı resmi açıklamaya göre "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün gücüne güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. " bağlığı ile 1273 Sözleşmeli personel alımı yapılacağının müjdesini verdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün gücüne güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.



Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/ViYoqoL9Er REKLAM January 9, 2023

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı 2023 başvuru kılavuzu yayımlanmadı ancak geçmiş yıllardaki başvuru şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az İlkokul mezunu olmak, İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibarıyla en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak), Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.

DSİ 1273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

DSİ personel alımının yapacağı tarih henüz belli olmadı.

DSİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Vahit Kirişçi Sözleşmeli personel alımı kapsamında kontenjanları açıklamadı. Merkez ve Taşra teşkilatına yapılacak DSİ personel alımları için tahmini olarak alımların tahmini olarak,

Muhafaza Memuru,

Mühendis,

Veteriner Hekim,

Destek Personeli,

Büro Personeli,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Bekçi,

Avukat,

Laborant,

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Biyolog,

Diğer Teknik Hizmet personeli,

Pilot,

Tekniker,

Sağlık Teknikeri,

Teknisyen,

Helikopter Makinisti,

olması bekleniyor. Ancak yine de kesin kontenjanlar ilan yayımlandığında belli olacak.