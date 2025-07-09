Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 temmuz dul-yetim maaşı tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına hisse oranına göre ödeniyor. Çocuk bulunmayan eşe %75 oranında, çocuk varsa eşe %50, çocuklara ise %25 oranında maaş bağlanıyor.





%75 hisse ile 58.000 TL'ye kadar maaş

Son yapılan zamla birlikte, %75 hisse ile dul aylığı alan kişilere en az 12.660 TL ödeme yapılacak. Aynı koşullarda en yüksek maaş ise 58.597 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda dul ve yetimler, 2025 Temmuz itibariyle zamlı maaşlarını almaya başlayacak.





Maaşlar, emekli tahsis numarasının son rakamına göre Temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak. Bu artış sadece dul ve yetim maaşlarını değil, 65 yaş aylığı, evde bakım ücreti, engelli maaşı gibi sosyal destek ödemelerini de kapsayacak.



