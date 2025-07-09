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Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 temmuz dul-yetim maaşı tablosu

Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 temmuz dul-yetim maaşı tablosu

21:509/07/2025, среда
Yeni Şafak
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2025 temmuz dul-yetim maaşı tablosu
2025 temmuz dul-yetim maaşı tablosu

Milyonlarca dul ve yetimi ilgilendiren Temmuz 2025 maaş zammı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 15,56 oranında maaş artışı yapılmasıyla birlikte, dul ve yetim aylıkları da yeni tutarlarıyla belli oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına hisse oranına göre ödeniyor. Çocuk bulunmayan eşe %75 oranında, çocuk varsa eşe %50, çocuklara ise %25 oranında maaş bağlanıyor.


%75 hisse ile 58.000 TL'ye kadar maaş

Son yapılan zamla birlikte, %75 hisse ile dul aylığı alan kişilere en az 12.660 TL ödeme yapılacak. Aynı koşullarda en yüksek maaş ise 58.597 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda dul ve yetimler, 2025 Temmuz itibariyle zamlı maaşlarını almaya başlayacak.


Maaşlar, emekli tahsis numarasının son rakamına göre Temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak. Bu artış sadece dul ve yetim maaşlarını değil, 65 yaş aylığı, evde bakım ücreti, engelli maaşı gibi sosyal destek ödemelerini de kapsayacak.


SGK kaynakları, zamlı maaşların her ay düzenli olarak yatırılmaya devam edeceğini vurgularken, yeni başvuru yapacak hak sahiplerinin hisse oranlarını ve gerekli koşulları dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

#Dul ve yetim maaşı
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