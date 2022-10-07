2022 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

2022 Nobel Barış Ödülünü Belarus'tan aktivist Ales Bialiatsk, Rusya İnsan Hakları Örgütü ve Ukrayna Sivil Haklar için İnsan Hakları Örgütü kazandı.

2022 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. İsveç Akademisi, 2022 Nobel Barış Ödülünü Belaruslu insan hakları aktivisti Ales Bialiatsk, Rus İnsan Hakları Örgütü Memorial ve Ukraynalı Sivil Haklar için İnsan Hakları Örgütü'ne verdi.

Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Barış ödülü sahipleri kendi ülkelerinde sivil toplumu temsil ediyor. Uzun yıllardır temel hakları korumak için çalışıyorlar. Savaşı, suçu, insan hakları ihlallerini ve görevin kötüye kullanılması belgelemek için olağanüstü bir çaba gösterdiler." denildi.

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