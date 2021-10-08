Hayat 2021 Nobel Barış Ödülünün kazananı belli oldu
AKTÜEL

2021 Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov’a verildi.

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2021 Nobel Barış Ödülünün kazananı belli oldu
Maria Ressa ve Dmitry Muratov

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, yaptığı açıklamada, Rusya’da yayın yapan Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov ile Filipinli Maria Ressa’yı, demokrasi ve ifade özgürlüğüne verdikleri hizmetten dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüklerini bildirdi.

Reiss-Andersen, “Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı koruma sağlamaya hizmet ediyor.” ifadesini kullandı.

Muratov, 1993 yılında Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın kurucularından biriydi.

Nobel komitesi, "Novaya Gazeta, bugün Rusya'nın en bağımsız gazetesi ve iktidara karşı temelde eleştirel bir tutum sergiliyor." açıklamasında bulundu.

Filipinli-ABD’li gazeteci ve yazar Maria Ressa, Filipinler merkezli haber portalı Rappler’in kurucu ortağı ve CEO’su olarak görev yapıyor.

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