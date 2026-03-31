Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
3 bin kilometreyi aşkın menzile sahip! Çin'in uçan devi 7 tona kadar kalkış yapabiliyor

16:5531/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Çin, ağır yük taşıyıcı İHA'sı Çangying-8'in deneme uçuşunu yaptı
Çin, 7 ton sınıfı ağır yük taşıyıcı insansız hava aracı (İHA) Çangying-8'in (CY-8) deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Kısa iniş kalkış kabiliyeti sayesinde yüksek platolardan açık deniz adalarına dek her türlü coğrafi alanda kullanılabilen CY-8'in, uzun mesafe lojistik taşıma desteği, acil durum kurtarma ulaştırması, sınır bölgelerine tedarik ve karmaşık arazi operasyonlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Kuzey Endüstrisi Grup Şirketine (NORINCO) bağlı Pekin Beyfang Çangying İHA Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen ağır taşıyıcı İHA'nın deneme uçuşu Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou şehrindeki bir havaalanında yapıldı.

CY-8, deneme uçuşunda pistte 280 metrelik bir hareketin ardından havalanarak 30 dakikalık bir uçuş yaptı. Deneme uçuşunda hava aracının akıllı uçuş kontrol, uçuş elektroniği, güç ve yakıt sistemleri ile uçuş performansı test edildi.

17 metre uzunluğunda ve 25 metre kanat açıklığına sahip sabit kanatlı İHA, 18 metreküplük yük alanı ve 3,5 ton yük taşıma kapasitesiyle 7 tona kadar kalkış yapabiliyor.

Geleneksel kargo yükleri haricinde soğuk ve taze zincir ürünlerinden acil durum malzemelerine dek farklı yükleri taşıyabilen hava aracı 3 bin kilometreyi aşkın menzile sahip bulunuyor.

Kısa iniş kalkış kabiliyeti sayesinde yüksek platolardan açık deniz adalarına dek her türlü coğrafi alanda kullanılabilen CY-8'in, uzun mesafe lojistik taşıma desteği, acil durum kurtarma ulaştırması, sınır bölgelerine tedarik ve karmaşık arazi operasyonlarında kullanılabileceği belirtiliyor.



#ağır yük taşıyıcı
#Çangying-8
#Çin
#İnsansız Hava Aracı (İHA)
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
