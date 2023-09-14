36 saatte binlercesi akın etti: İtalya'da acil durum ilan edildi

"120 teknenin gelmesi, kendiliğinden olan bir olay değil, 3 tekne değil, 120 tekneden bahsediyoruz. Bu bir olay değil, bir savaş eylemidir. İtalyan toplumu için bir çöküştür, bu sadece Lampedusa'nın sorunu değildir. Bu göçün arkasında bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunu İtalyan hükümeti içinde sakince konuşacağız."