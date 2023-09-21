AB Adalet Divanı Fransa'nın geri gönderme politikasının yasa dışı olduğuna hükmetti

Avrupa Birliği (AB)
AB Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'da Yabancıların Haklarını Savunan Avukatlar Derneği (ADDE) gibi örgütler, yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişi, kalışı ve sığınma haklarıyla ilgili "Ceseda" olarak bilinen kanuna dair yapılan değişikliğe Danıştay nezdinde itiraz etti.
Buna göre dernekler, Fransız makamlarının Fransa'ya diğer AB üyesi ülkelerden gelen üçüncü ülke vatandaşlarının girişini engellemesine olanak veren geçici önlemlerin, AB'nin Geri Gönderme Direktifi'ni ihlal ettiğini öne sürdü.
Fransız Danıştayı da konuyla ilgili AB'nin en üst mahkemesi Adalet Divanı'na başvurdu.
Adalet Divanı da kararında dernekleri haklı buldu.
Mahkeme, böyle bir durumda ilgili kişinin sınır dışı edilmesi için AB'nin Geri Gönderme Direktifi'ne yine de uyulması gerektiğine hükmetti.