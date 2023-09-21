AB Adalet Divanı Fransa'nın geri gönderme politikasının yasa dışı olduğuna hükmetti

"AB'nin 'Geri Gönderme' Direktifi uyarınca, yasa dışı olarak kalan üçüncü ülke vatandaşları, 'geri gönderme' kararı olmaksızın ülkeden çıkarılamaz. Prensip olarak ilgili kişiye kendi isteğiyle ülkeyi terk etmesi için belirli bir süre tanınması gerekir. Zorla gönderme, yalnızca son çare olarak kullanılır."