Fransa Adalet Bakanı kasımda hakim karşısına çıkacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Fransa arasında ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi, NATO ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili askeri ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere, NATO ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.