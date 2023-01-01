|
Dünya

Fransa Adalet Bakanı kasımda hakim karşısına çıkacak

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, 6-17 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde (CJR) yargılanacak. Bakanlık görevini kötüye kullanmak ve yasa dışı çıkar sağlamakla suçlanan Moretti, görev yaparken CJR'de yargılanan ilk adalet bakanı olacak.

Afra Betül Özdemir
13:38 . 15/09/2023 Cuma
AA
Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, 6-17 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde (CJR) "yasa dışı çıkar sağlamaktan" yargılanacak.


BFMTV'nin haberine göre, Moretti'nin duruşması, görevleri sırasında işlediği suçlar nedeniyle bakanları yargılama yetkisine sahip yargı organı CJR'de 6-17 Kasım'da görülecek.


Bakanlık görevini kötüye kullanmak ve yasa dışı çıkar sağlamakla suçlanan Moretti, görev yaparken CJR'de yargılanan ilk adalet bakanı olacak.


2020'de bakanlık görevine getirilmesinden kısa bir süre sonra Moretti, avukatlık yaptığı dönemde müdahil olduğu davalara bakan bazı hakimler hakkında adli soruşturma başlatmıştı.


Bakan Moretti, Eylül 2020'de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak" davasında görev yapan Ulusal Mali Savcılık Ofisinden (PNF) 3 hakim hakkında idari soruşturma açmıştı.


Moretti, yolsuzlukla suçlanan polis memuru müvekkilinin davasına bakan sorgu hakimi Edouard Levrault hakkında da idari soruşturma açmakla itham edilmişti.


Hakimlerle hesaplaşma için bakanlık görevini kötüye kullandığına ilişkin iddiaları yalanlayan Moretti,
"hükümetin tavsiyelerine uymaktan başka bir şey yapmadığını"
söylemişti.


Yolsuzlukla mücadele kuruluşu Anticor ve 3 hakim sendikası Moretti hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.


Mayıs 2022'de CJR Savcılığı, Moretti'ye yönelik yeterli sayıda suçlama olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.


Ekim 2022'de CJR soruşturma komitesi, bakanın
"yasa dışı menfaat sağlamaktan"
yargılanmasına karar verirken, avukatları mahkemenin bu kararını temyize götürmüştü.





#Fransa
#Eric Dupond-Moretti
#Adalet Bakanlığı
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tomris Ne Demek, Ne Anlama Gelir?