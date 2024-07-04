"Hayal kırıklığı, Hamas'ın korkunç terör saldırılarının ardından Gazze'de yaklaşık 40 bin kişinin, birçok kadın ve çocuğun ölmesi, AB'nin ateşkes ve ardından siyasi çözüm arayışında birlik sağlayamaması oldu. Aylardır Netanyahu'dan yaptıklarını yapmamasını istedik."
"Birlik olmadan AB'nin hiçbir önemi yoktur"
Borrell, birlik içinde olmadıkça AB'nin dikkate alınmayacağını belirterek, "Bugün birlik, tek bir üye devlet tarafından, özellikle de Ukrayna ve Gazze üzerinden, tek bir ülke tarafından tehdit ediliyor." diye konuştu.
Suudi Arabistan, Gazze'de uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını destekliyor
Suudi basınına göre, toplantıda konuşma yapan Faysal Bin Ferhan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım koridoru oluşturulmasına vurgu yaptı ve "BM kararıyla Gazze'de, misyonu Filistin yönetimini desteklemek olan uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını desteklediklerini" söyledi.