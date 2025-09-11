Yeni Şafak
ABD yönetiminden Lübnan'a 14,2 milyon dolarlık güvenlik yardımı

10:0811/09/2025, Perşembe
AA
ABD yönetiminden Lübnan'a güvenlik yardımı
ABD Savunma Bakanlığı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yönelik 14,2 milyon dolar değerinde güvenlik yardım paketinin onaylandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkanlık Çekme Yetkisi kapsamında sağlanan paketle, Lübnan ordusunun Hizbullah gibi gruplara ait askeri altyapıları etkisiz hale getirme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.


Açıklamada, 14,2 milyon dolar değerindeki yardım paketinde, farklı tiplerde patlayıcı, elektrikli ve elektriksiz kapsüller, zaman ayarlı fünyeler, jeneratör ve ulaşım desteği gibi teçhizatın yer aldığı belirtildi.


Bu kapsamda Lübnan ordusunun devriye faaliyetleri yürütebilmesi, patlamamış mühimmatın güvenli şekilde imha edilmesi ve Hizbullah'a ait silah depolarının ortadan kaldırılması için kapasitenin güçlendirileceği kaydedildi.



